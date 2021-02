Meteo, le previsioni di oggi martedì 9 febbraio, il VIDEO

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi. L’Italia caratterizzata da instabilità, allerta arancione al sud e gialla in altre regioni

Ancora instabilità e maltempo sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 9 febbraio e non solo. Forti piogge e vento inteso si faranno sentire soprattutto tra il centro e il sud dello Stivale. Tra le zone più colpite, con un tempo fortemente instabile le regioni tirreniche, insieme a Umbria, Puglia e Basilicata, decisamente più deboli le piogge al Nord-est.

Attenuamento nel pomeriggio al Nord che però entro la sera di oggi dovrà fare i conti con un nuovo peggioramento che raggiungerà anche le zone centrali e la Sardegna. Allerta arancione, invece, per alcune zone del Sud come Campania, Basilicata e Calabria, gialla invece in Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Le piogge continueranno a cadere su tutto il Paese fino a mercoledì. Ma non è finita, prepariamoci all’arrivo del vento forte e non solo.

Meteo: pioggia, vento e freddo per i prossimi giorni

Domani, mercoledì 10 febbraio sarà ancora una giornata ricca di perturbazioni con piogge ancora diffuse in molte regioni. Nubifragi previsti su Liguria di levante, Toscana settentrionale, Lazio, Campania e Calabria.

Fortissimi i venti, più freddi in quota con Libeccio e Scirocco che potranno raffiche fino a 80-100 km/h. arriverà ancora la neve sulle Alpi in abbondanza sopra i 1000-1100 metri, come anche sugli Appennini dai 1300 metri.

Ma non è ancora finita per il nostro Paese che dovrà fare i conti con l’aria gelida a partire da venerdì 12 ed in particolare nella giornata di San Valentino. Venti freddi arriveranno sull’Italia dalla Russia ecco che così le temperature caleranno drasticamente, anche con meno 10 gradi e sarà senza dubbio il periodo più di questo inverno.