Le notifiche Instagram non arrivano: i trucchi per eliminare il problema

Ricevere le notifiche di Instagram è diventata una mission impossible? Per risolvere basta seguire pochi semplici trucchi

Molti utenti, sia Android che iOS, spesso lamentano il problema di non riuscire più a ricevere le notifiche di Instagram sul proprio smartphone. Un fastidio non da poco se si considera quanto sia diventato importante restare sempre collegati ed informati sugli aggiornamenti proposti dai vari profili social. In realtà tornare ad ascoltare l’amato suono di notifica non è un’impresa troppo ardua. Il primo tentativo da fare è quello di provare a riavviare il cellulare, in alcuni casi infatti delle app in background possono andare in crush e bloccare le notifiche di altre. Potrebbe verificarsi che il problema nasca dall’app installata sul nostro smartphone in questo caso si può innanzitutto effettuare il logout e poi riaccedere con le nostre credenziali. In alternativa si può provare a disinstallare direttamente l’app e poi installarla nuovamente.

I trucchi per ricevere le notifiche di Instagram

Riuscire a ricevere tranquillamente le notifiche di Instagram vuol dire essere avvertiti in tempo reale sulle novità dei profili che amiamo. Quindi prima di rassegnarsi a restare a bocca asciutta è bene provare pochi trucchi semplici e alla portata di tutti. In alcuni casi l’amato suono sul cellulare potrebbe infatti non arrivare semplicemente perché disattivate sull’app. Per controllare basterà seguire il percorso Impostazioni > Notifiche e verificare che quelle del famoso social network siano attive. Potrebbero anche capitare dei casi per i quali le notifiche di una determinata applicazioni vadano in tilt sia sui sistemi Android che iOS.

Per quanto riguarda il sistema operativo degli Iphone è bene assicurarsi che la funzione “Aggiorna app in background” sia attiva, in caso contrario infatti le applicazioni fra cui Instagram ovviamente potrebbero non aggiornarsi. Per i sistemi Android invece è bene cancellare la cache che in alcuni casi può creare dei veri e propri fastidi.