La bellissima showgirl, modella e attrice italiana posta una foto molto provocante, che si intravede tra gli scorci di uno specchio appannato.

L’influencer nella didascalia riporta una citazione di Alda Merini: “Non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante“.

Nello scatto in bianco e nero, Raffaella indossa un reggiseno provocante: è un tessuto spesso, su cui si intravedono un paio di borchie, con molte trasparenze e aperture, che non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

La showgirl guarda sé stessa riflessa nello specchio, con uno sguardo profondo e penetrante.

Il post è già virale: in un quarto d’ora ha ottenuto 7.000 like e 50 commenti!

Raffaella Fico al centro del gossip: ecco la frase dello scandalo…

In passato l’ex gieffina fu al centro del mondo del gossip, facendo molto parlare di sé, grazie ad un’intervista pubblicata dal settimanale Chi in cui, spinta dal dover pubblicizzare il suo calendario per la rivista Max e su suggerimento del suo ex agente, fece delle affermazioni che scandalizzarono il pubblico: “Metto all’asta la mia verginità per un milione di euro. Voglio proprio vedere se c’è qualcuno che tira fuori questa somma per avermi“.

E ancora: “Non so che cosa significhi fare sesso e se qualcuno pagherà un milione di euro per me, sarò di certo imbarazzata, ma con questi soldi potrò realizzare i miei sogni, ovvero comprarmi una casa a Roma e pagarmi un corso di recitazione“.