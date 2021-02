Raffaella Fico rompe gli indugi, con le mani tra i capelli: “Certe sere sono così…” – FOTO

Raffaella Fico non sta più nella pelle e fa “impazzire” i follower di Instagram con un una posa emozionante con le mani tra i capelli

La bellissima showgirl italiana, Raffaella Fico non ha posto alcun veto e limite ad un fascino elaborato, tendente a dimenticare un passato disastrato. L’ex fidanzata di Mario Balotelli, napoletana dalla nascita stavolta ha rotto gli indugi e ha mostrato dove può davvero spingersi “certe sere…”.

Molto spesso in questo periodo, Raffaella si affida alla propria caratteristica più sensuale che riflessiva, ovvero l’istinto d’Eros che abita direttamente nel suo cuore. Nonostante le critiche ricevute nel passato, lei ha sempre scavalcato i pregiudizi, finendo per far prevalere le proprie capacità.

Ad oggi è ospite fisso al “Tiki Taka Real”, programma calcistico, condotto da Piero Chiambretti, dove da ex innamorata di un calciatore, conosce più di quanto sembra la vita da campo

Raffaella Fico, la FOTO su Instagram fa sognare i fan ad occhi aperti

Una delle showgirl più appetibili e cliccate sui social, del momento è senz’altro, Raffaella Fico. Oggi è ospite fisso a Tiki Taka Real, programma calcistico. Si è guadagnata la “poltrona” del programma, per la recente storia avuta con Mario Balotelli, co il quale vi ha fatto anche un figlio. Dopo diverse incomprensioni, i due non riescono a mantenere “salda” la loro liason e dunque, ognuno per la propria strada.

Da allora, Raffaella ha avuto solo frequentazioni, come lei stesso ha ammesso in più circostanze, quando circolavano voci di presunti flirt, intercettati dai “paparazzi”. Già da qualche tempo a questa parte, l’istintiva Fico ha pensato a concentrare l’attenzione dei fan su di lei, coltivando assiduamente la pagina social di Instagram.

Diversi scatti di bellezza folgorano gli occhi sbarrati dei fan, come in occasione dell’ultima performance, da catwoman influencer. Nella didascalia del post si legge: “Certe sere…così”, mentre porta le mani tra quei capelli ricci, che richiamano alla sensualità più evidente.

Un primo piano di assoluta considerazione, tra make-up, trucchi e un fascino raggiante, che va oltre la sobrietà apparente