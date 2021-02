Rimedi naturali per digerire: addio alla pesantezza di stomaco con questo trucco

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come alleviare la pesantezza di stomaco con questi rimedi. Scoprire come digerire in modo facile e veloce. I risultato saranno visibili sin da subito!

Dopo aver mangiato il vostro piatto preferito, oppure aver esagerato durante un pasto, può capitare di trascorrere il resto della giornata con quel senso di gonfiore, in grado di togliervi molta vitalità.

Per fortuna possono venirci in aiuto molti rimedi semplici da attuare e anche abbastanza conosciuti. Dopo avervi parlato dei rimedi per dormire subito, ecco come creare un efficace digestivo fai da te!

Come preparare un digestivo fai da te con limone e bicarbonato

Uno dei migliori è sicuramente usare due prodotti molto semplici, presenti in qualsiasi dispensa. Si tratta del limone e del bicarbonato.

Potrete preparare un vero e proprio digestivo fai da te, semplice e anche molto economico. Non dovrete far altro che procurarvi un bicchiere, mezzo bicchiere di acqua, del succo di limone, 1 cucchiaino di zucchero e 1 cucchiaino di bicarbonato.

Prendete un bicchiere e aggiungete l’acqua fino a raggiungere la metà del bicchiere. A questo punto, poi, aggiungete un cucchiaino di zucchero e aspettate che si sciolga completamente.

Per velocizzare questa operazione, potete aiutarvi con un cucchiaino e mescolare di tanto in tanto. In alternativa, utilizzate un tipo di zucchero molto fino, abbastanza facile da trovare anche al supermercato.

Una volta completata questa operazione, aggiungete il succo di limone che avrete ottenuto dalla spremitura di un limone intero facendo attenzione a non aggiungere anche la scorza. Dopodiché dovrete mescolare il tutto con cura.

A questo punto, viene la parte più simpatica e anche la più difficile. Aggiungere il cucchiaino di bicarbonato. Siate rapidi a mescolare velocemente il tutto, in modo che l’acqua inizi a friggere.

Bevete quando l’acqua sta ancora friggendo. Così facendo, il vostro digestivo vi farà davvero effetto. Questo passaggio è fondamentale perché, non farlo, potrebbe compromettere l’efficacia del digestivo.

Un altro rimedio naturale per digerire è sicuramente il cosiddetto canarino. Prepararlo è altrettanto semplice.

Fate bollire un limone, privato della scorza ma non della parte bianca in dell’acqua. Una volta bollente, aggiungete la scorza del limone e l’alloro. Lasciate riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, bevete il carino. Gli effetti saranno immediati!