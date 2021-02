Sanremo, chi è Irama: tutto sul cantante de “La genesi del tuo colore”

Torna sul palco del Festival di Sanremo Irama, dopo la sua partecipazione di due anni fa. Questa volta presenterà il brano “La genesi del tuo colore”

Cinque anni nella vita di Irama sono valsi come un paio di decenni: nel 2016 ha partecipato alla categoria giovani del Festival di Sanremo, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico. Da lì la sua carriera è cominciata e all’inizio le cose sembravano andare anche a gonfie vele, ma poi è arrivato il dimenticatoio e lì ha deciso di prendere una decisione importante ma soprattutto coraggiosa: ha strappato il contratto discografico e si è presentato alla scuola di Amici di Maria De Filippi, pronto a ricominciare daccapo e a rimettersi in gioco. Fu preso con grande entusiasmo e da allora la sua vita non è stata più la stessa.

Chi è Irama, il concorrente in gara al Festival di Sanremo

Dopo la vittoria meritatissima del programma, la sua carriera ha preso il volo: un’estate trascorsa a incontrare folle di gente, fino al suo primissimo tour l’inverno di quello stesso anno. Dopo un paio di mesi era sul palco di Sanremo con la sua “La ragazza con il cuore di latta“, che gli ha permesso di farsi conoscere come il bravo cantautore che è e non solo per il “ragazzino” delle hit estive. Una canzone che raccontava una storia profonda e significativa, che commosse tutta Italia nonostante il posto in classifica non fosse così soddisfacente. Poco prima della quarantena lo scorso anno è tornato ad Amici con una sfida tra vip, dove ha avuto modo di far conoscere la sua musica, la sua versatilità e il suo talento innato.

E quest’anno, pronto a giocarsi nuovamente il tutto è per tutto, tornerà sul palco più ambito d’Italia con “La genesi del colore“.