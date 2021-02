Selvaggia Roma torna a casa dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Outfit mozzafiato: ali da farfalla e scollatura pazzesca

Spacca alla grande Selvaggia Roma sui social. L’influencer che ha raggiunto la polarità per la sua partecipazione nel 2017 al programma di Maria de Filippi Temptation Island in coppia con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, è ormai irrefrenabile.

Un milione di follower su Instagram e la partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha portata sulla cresta del successo. È stata una dei personaggi più discussi nella casa anche se a Cinecittà ha mostrato anche il lato più sensibile e riservato di lei.

Si è lasciata andare ai racconti sul padre, tunisino, con il quale non ha avuto un bel rapporto anche per via della sua mentalità legata all’islam. Il vero nome di Selvaggia è Sabrina Haddaji che ha rivelato di aver pensato anche al suicidio in adolescenza per via del rapporto conflittuale con il padre che non vede e sente da tempo.

Tutto smentito a detta del suo ex, Francesco Chiofalo che ha spiegato che l’influencer e suo padre si sentono regolarmente.

Selvaggia Roma, ali da farfalla e scollatura pazzesca

“Cenerentola si torna a casa! Anche questa puntata è terminata” scrive Selvaggia Roma a corredo del suo ultimo post su Instagram redatto alla fine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera.

Ci mostra il suo bellissimo outfit l’influencer ed ex gieffina. Un abito magnifico, lungo ed elegante, con due ali da farfalla che lei apre con le mani e chiude gli occhi, leggermente. Capelli ricci e voluminosi e una scollatura da urlo.

Il lato B della Roma esplode, più bombastico che mai, quasi sembra essere lievitato. Lei si paragona a Cenerentola che torna a casa.

Ma c’è da aggiungere che lei è di certo una versione moderna del celebre cartone, non solo patinata ma anche molto molto sexy. Il web apprezza, si complimenta con lei con tanti commenti oltre 23 mila like alla foto.