La doppia vita di Serena Rossi: sapete cosa faceva prima di diventare attrice?

Non tutti sanno che Serena Rossi prima di diventare attrice aveva puntato in un altro settore artistico che però è ancora una sua grande passione

La sua popolarità è enormemente cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione in serie tv di grandissimo pregio e con picchi di share davvero alti per la televisione italiana. Stiamo parlando di Serena Rossi che in queste ultime settimane stiamo vedendo in tv grazie alla fiction record di ascolti “Mina Settembre” dove la troviamo al fianco di Giuseppe Zeno ma anche del compagno storico Davide Devenuto che interpreta Paolo.

Enorme successo dopo il clamoroso exploit di “Io sono mia” che le ha fatto guadagnare anche un Nastro d’Argento per il tv movie più seguito di sempre. Ma l’attrice napoletana non ha sempre desiderato fare l’attrice da giovane.

“Quello della recitazione è stato un dono della vita: mai avrei pensato di diventare anche attrice”, ha dichiarato qualche mese fa dopo il l’uscita in tv della serie su Mina.

Serena Rossi, cos’era prima di essere una celebre attrice drammatica

Serena Rossi esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2003 quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai Tre “Un posto al sole”, grazie alla quale si conquista l’affetto del pubblico e dove conosce anche il suo attuale compagno Davide.

Nel 2007 è nel cast della fiction made in Sicily “Il commissario Montalbano” e l’anno successivo in “Ho sposato uno sbirro”. Nel 2011 recita nella serie “Che Dio ci aiuti” accanto ad Elena Sofia Ricci e nel 2012 è la cattiva Anita Cescon in “R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti”. Tanti i successi di Serena Rossi ma non tutti sanno cosa faceva prima di intraprendere la carriera come attrice.

Abbiamo notato la sua bellissima voce nella fiction su Mia Martini, infatti Serena prima di intraprendere la carriera come attrice era una cantante neomelodica esordendo soprattutto nei musical. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo CD e forse non tutti sanno che è sua la voce parlata e cantata della Principessa Anna in “Frozen Il regno di ghiaccio”.