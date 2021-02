Shaila Gatta, nuova spaccata pazzesca sul bancone di Striscia. Irresistibile – VIDEO

Shaila Gatta si è dilettata nell’eseguire una spaccata a 360° per dilettare ancora una volta il suo folto seguito dii follower sui social

La valletta mora Shaila Gatta lascia senza parole ancora una volta i suoi follower su Instagram mentre esegue alla perfezione una spaccata a tutto tondo come solo le migliori ballerini posso fare con tanta disinvoltura. Sul pavimento di “Striscia la notizia” ha fatto una spaccata a 360° davanti-dietro e il messaggio che regala ai fan è davvero ironico.

“Non trovavamo L’aspirapolvere…mi sono offerta volontaria 😂”, scrive Sheila facendo ridere non poche persone alla vista del breve reel condiviso poche ore fa. Per lei 29mila like per il video che ha catturato moltissimi commenti focosi da parte soprattutto dei maschietti più attivi nella sua community.

Shaila Gatta irresistibile, ipnotizza tutti

Ha solo 25 anni ma le persone non possono che tenerle gli occhi puntati addosso e la sera dopo il tg milioni di telespettatori la guardano con ammirazione per la sua bellezza e bravura nel muoversi sul bancone di “Striscia la Notizia” su Canale 5.

Shaila Gatta con le sue movenze e i balletti dinamici ogni volta fa una vera e propria strage di cuori. Insieme alla velina Mikaela Neaze Silva ha sostituito le ex Ludovica Frasca e Irene Cioni.

Shaila è stata fidanzata per diverso tempo con Jonathan Dante Gerlo, anche lui ex allievo di Amici come lei, ma dal 2019 è legata con l’ex calciatore Leonardo Blanchard con cui però si fa vedere pochissimo sui social, preferendo mantenere un certo riserbo sulla loro storia d’amore.