Storie Italiane 9 febbraio, ospite speciale: “Sto bene ma aspetto il vaccino”

Sta per terminare un’altra puntata di Storie Italiane su Rai1. Chi sono stati gli ospiti del 9 febbraio? Ecco chi ha invitato Eleonora Daniele

E’ stata una puntata emozionante. Si è tornati indietro nel tempo con ricordi che hanno portato alla memoria momenti memorabili. Oggi 9 febbraio a Storie Italiane, programma di attualità e cronaca, Eleonora Daniele, la conduttrice della trasmissione, ha voluto invitare in studio Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony per omaggiarlo nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Insieme hanno ripercorso alcune tappe della storia musicale dell’artista ed hanno parlato del rapporto tra padre e figlia. Oltre a la Ciacci, la Daniele si è collegata con Bobby Solo, grande amico del cantante.

LEGGI ANCHE>>>Alessandra Tripoli, a Storie Italiane si confessa: “Mi manca la mia famiglia”

Storie Italiane 9 febbraio: cosa è successo?

LEGGI ANCHE>>>Storie Italiane, Emanuela Folliero denuncia: “Sono caduta in un trappola”

“Mio padre era spesso lontano per lavoro. Quando si è piccoli si ha bisogno di presenza, più di tutto il resto, e questo ha creato un po’ di problemi tra noi – ha spiegato Cristiana alla conduttrice – poi sono cresciuta abbiamo parlato e recuperato”. La Daniele ha affermato di essere molto affezionata al cantante ed ha poi svelato che in diretta ci sarebbe stato un altro ospite e cioè Bobby Solo. Una volta annunciato e aperto il collegamento con l’artista la conduttrice gli ha chiesto: “Come stai?” . “Bene, ma aspetto il vaccino” – ha affermato Bobby Solo. Eleonora ha replicato: “Ma tu hai vent’anni!”. E lui scherzosamente:” Vent’anni con la condizionale”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @bobbysoloofficial

La conduttrice ha poi annunciato l’uscita del libro Mio padre Little Tony. “Ti aspetto per parlarne” ha detto infine Eleonora Daniele a Cristiana.