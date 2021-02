Test visivo della personalità. Cosa vedi nell’immagine? Scopri chi sei

Test visivo della personalità. Può un’illusione ottica dirti chi sei? Guarda l’immagine, svuota la mente e rispondi impulsivamente

Il test visivo della personalità che vi proponiamo si prefigge di darvi delle risposte in più su voi stessi e sul vostro stato d’animo.

Osservate l’immagine qui in basso e, senza pensarci, fate caso al particolare che notate per prima. Non esiste una risposta giusta o sbagliata, il test che vi sottoponiamo non ha una connotazione scientifica o diagnostica. Ha lo scopo di allietarvi e farvi scoprire qualche particolare in più su voi stessi.

Il test si basa su un’illusione ottica, ossia è un’ immagine che, in un certo senso, inganna il nostro sistema visivo. Vedete un cigno o il volto di una donna? Avete una visione globale o guardate tutto nel dettaglio? La mente di ognuno di noi non lavora allo stesso modo. Scopriamo di più.

Test visivo della personalità. Volto di donna o cigno?

Chi siamo? Perchè reagiamo in un determinato modo differente rispetto agli altri? Cosa ci rende unici e diversi? Questi sono grandi interrogativi che, prima o poi, ognuno si è posto nel corso della propria esistenza.

Questo semplice test visivo della personalità ha lo scopo di allietarvi e darvi qualche risposta in più. Vedete il volto di una donna o un cigno?

Volto di donna

Se vedete il volto di donna avete una visione globale. Siete creativi, aperti al libero pensiero, non vi focalizzate sul particolare ma riuscite a vedere il quadro generale delle cose, intuitivi. Siete predisposti all’infatuazione, alla ricerca di grandi passioni che però spesso si dissolvono velocemente. Siete sicuri di voi stessi ma avete sempre bisogno di conferme dall’esterno.

Cigno

Se vedete il corpo di un cigno vuol dire che siete analitici, logici, attenti ai minimi particolari, predisposti alla riflessione. Vi caratterizza una predisposizione alla solitudine, siete decisamente molto indipendenti. La vostra è una personalità misteriosa, esigenti con il partner al punto da essere talvolta un ostacolo per le vostre relazioni. La voglia di libertà è la peculiarità che vi determina maggiormente.