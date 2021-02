Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si rivedono: sguardi e parole d’amore. I due amici si sono rincontrati dopo un paio di settimane fuori dalla casa

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati la coppia più amata di questa edizione del Grande Fratello Vip. Si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più lasciati: hanno scoperto di essere incredibilmente compatibili in questi mesi, un rapporto che li terrà uniti da ora e per il resto delle loro vite. Quando Francesco è uscito due mesi fa dalla casa ha lasciato un vuoto incolmabile nel vuoto di Tommaso ma hanno continuato ad esserci l’uno per l’altro, sfidando il tempo e la distanza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: l’incontro tanto atteso

ELISABETTA LO HAI FATTO TU IL REGALO A NOI TUUUUUU #tzvip pic.twitter.com/SfHnH10Yre — pazzeska icy (@fuoridallhype_) February 8, 2021

Oggi in occasione del compleanno di Elisabetta Gregoraci, i maschi hanno avuto l’opportunità di tornare in studio per farle gli auguri a nome di tutti. Così Tommaso è arrivato lì e ha rincontrato il suo amico Francesco Oppini, dopo due settimane dall’ultima volta. “Mi manchi e non vedo l’ora di vederti, fai il bravo che manca poco, non ci provare con i miei ex fidanzati“. Francesco era lì ammutolito dall’emozione, si sono salutati con la promessa di rivedersi presto: mancano venti giorni alla fine del programma e finalmente i due ragazzi potranno riabbracciarsi e stare insieme come non hanno potuto in questi due mesi nella casa più spiata d’Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Franci mi da una carica assurda” ha ammesso Tommaso quando è rientrato nella casa e ha raccontato del suo incontro con Francesco ai suoi amici.