Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e il suo sfogo su Maria Teresa Ruta: amicizia finita? Ieri sera il concorrente ha nominato la sua compagna di letto a causa di quanto accaduto in puntata

Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono diventati abbastanza amici durante il secondo mese trascorso nella casa del Grande Fratello Vip. Da allora la loro amicizia è piaciuta moltissimo al pubblico, anche se per tanti versi è stata molto idealizzata perché Tommaso in verità si è molto legato soltanto a Francesco Oppini, poi Stefania Orlando e successivamente ad Andrea Zelletta, che ha definito uno dei suoi due “intoccabili” proprio ieri notte.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Maria Teresa Ruta, la maschera è caduta: anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dubitano di lei

Tommaso ieri ha deciso di nominarla, perché Maria Teresa ha trascorsi giorni a raccontare di avere avuto un flirt con Francesco Baccini e ieri in puntata hanno scoperto che erano tutte menzogne. Una bugia che nessuno si aspettava e che ha fatto sorgere molti dubbi in Tommaso, che dopo la puntata si è sfogato con i suoi compagni. “Ogni volta che succede qualcosa lei dice di essersi espressa male o che non se la ricorda. Sta sempre dalla parte di chi in studio passa da vittima. Non si espone mai” ha fatto notare il concorrente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sono in molti sui social a pensare che Maria Teresa continui ad inventare cose per conquistarsi un blocco in puntata. La sua maschera è caduta?