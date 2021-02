Un Posto al Sole anticipazioni 9 febbraio: Silvia sempre più delusa da Michele. La coppia sta attraversando un momento di crisi a causa di quanto accaduto recentemente

Diego torna a parlare con il padre dopo la proposta spiazzante che ha ricevuto. Il ragazzo, infatti, ha dovuto rinunciare al suo sogno di aprire un locale al centro storico ma ha ricevuto una proposta molto simile da parte di Silvia, che gli ha chiesto di gestire il Caffè Vulcano insieme a lei. Nel corso di un colloquio con Ornella lascia trapelare la sua delusione e Ornella ne parla con suo marito Raffaele che decide di intervenire.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Diego accetta l’offerta di Silvia o quella di suo padre?

Raffaele proporrà a Diego di accettare dei soldi per cominciare la sua attività oppure diventerà socio di Don Giuseppe, coinvolgendo lui come socio onorario visto che è appassionato di arte presepiale. Così potrebbero collaborare per fare un’esperienza insieme. Il ragazzo inizialmente rimarrà perplesso, ma poi deciderà di prendersi del tempo per vagliare la proposta del padre e decidere se accettare.

Intanto Silvia decide di accettare la proposta di andare in radio, sempre più amareggiata dall’atteggiamento di suo marito Michele.