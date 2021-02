Un ragazzo di 27 anni ha sparato ai tre figli della fidanzata: due bambini di 1 e 5 anni hanno perso la vita, mentre il fratellino di 4 è in condizioni gravissime.

Strage negli Stati Uniti, dove un uomo di 27 anni avrebbe sparato contro i tre figli della compagna, bambini di età compresa tra gli 1 ed i 5 anni. La tragedia si sarebbe consumata in un appartamento di Toledo, in Ohio, dove si è recata la polizia in seguito alle segnalazioni. Giunti presso l’abitazione, gli agenti hanno ritrovato i bambini riversi a terra che sono stati trasportati in ospedale, dove due di loro sono morti. Il terzo è ancora ricoverato in gravi condizioni. Il 27enne è stato arrestato e trasferito in carcere con le accuse di duplice omicidio e lesioni aggravate.

Ha sparato ai figli della sua compagna al culmine di una lite in casa. Questo quanto avrebbe messo in atto da Kevin Moore, un ragazzo di 27 anni, venerdì scorso in un’abitazione di Toledo, cittadine dell’Ohio, negli Usa. Stando a quanto riportano i media locali e la redazione britannica del The Sun, il 27enne avrebbe sparato con una pistola, nel corso di una lite, ai tre bambini: Gabriel Phillips di un anno, Ahmir Phillips di cinque e Ashton di quattro anni.

In pochi minuti presso l’appartamento sono intervenute diverse pattuglie della polizia di Toledo ed i soccorsi. I tre piccoli sono stati portati d’urgenza in ospedale, dove Gabriel e Ahmir sono deceduti per le gravi ferite riportate. Il fratellino di quattro anni, invece, è ricoverato in condizioni critiche.

Il 27enne, ritrovato in casa dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia e traferito presso il carcere della contea di Lucas. L’uomo ritenuto il responsabile della sparatoria è ora accusato, riporta la redazione del The Sun, di duplice omicidio e lesioni gravissime.

La polizia, che esortato chiunque avesse informazioni in merito a farsi avanti, sta conducendo le indagini per accertare la dinamica dei fatti e risalire al movente della tragedia.

La polizia sui social ha poi scritto: “Questo è stato davvero un giorno triste per la nostra comunità. Per favore, pregate per le vittime, le loro famiglie e i primi soccorritori che erano sulla scena“