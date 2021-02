Vanessa Incontrada tra pizzo e trasparenze, un inno alla sensualità – FOTO

Vanessa Incontrada sa sempre come stupire: in versione sexy con lingerie nera in pizzo e trasparente è davvero fantastica.

Vanessa Incontrada è una di quelle poche donne del mondo dello spettacolo che sa essere vera sempre concedendosi al suo pubblico senza nascondere i propri momenti di debolezza. Molto amata, ogni programma o ogni fiction che la vede protagonista è un successo. Ultimamente Vanessa ha mostrato la sua bellezza senza tempo quando, nella veste di musa per Dolce&Gabbana, ha dato vita all’arte italiana, autentica ed invidiata in tutto il mondo. Una sensualità che emergeva in maniera evidente da quei quadri animati che riappare anche nell’ultima foto che ha postato la spagnola più amata d’Italia per uno scatto ad alto contenuto erotico. Seduta, sorridente e indossa della bellissima lingerie: nera, con pizzo e trasparenze che non ne coprono la sinuosità. Quasi 100 mila like in due ore, un successone. Non è possibile scorgere tra tutti i commenti perché sono tantissimi ed hanno un punto in comune: sono tutti d’amore per Vanessa.

Vanessa Incontrada svela il backstage con Dolce&Gabbana

Tra le storie di Instagram, Vanessa Incontrada ha piacevolmente ricordato i momenti della collaborazione con gli stilisti. Insieme al suo staff di trucco e parrucco, la conduttrice ringrazia chi ha fatto parte dell’ambizioso progetto ed ha taggato anche i diretti interessati. Un tributo per renderli partecipi ad una delle collaborazioni che più hanno inorgoglito la Incontrada. Il lancio della collezione che include le taglie più comode ha sicuramente stravolto – era anche ora – il modo di concepire lo stile e a chi destinarlo.

Un sogno vissuto insieme…😊 Grazie Stefano, grazie Domenico 😙🦋 scrive la Incontrada su Instagram. Un sogno – si aggiunge – diventato finalmente realtà.