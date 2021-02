Veronica Gentili, selfie versione “french mood”. Sguardo ipnotico e sensuale – FOTO

Nuovo scatto social per la giornalista Veronica Gentili che si mostra ai fan bardata di rosso per uscire di casa, è un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

La giornalista Veronica Gentili de Il Fatto Quotidiano e al momento al timone di Stasera Italia Weekend, continua a mietere vittime sui social dove vanta tantissimi follower che la seguono per la sua innegabile bravura e bellezza innata.

Per Forbes è tra donne più influenti del nostro Paese, Veronica in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi, ha raccontato: “La bellezza è un vantaggio almeno all’inizio, nel mentre si può trasformare però in un vero e proprio deterrente perché il cliché che vuole la donna bella, ma non brava, è sempre dietro l’angolo. Se si cade poi nella trappola dell’imbruttimento per dimostrare di essere maggiormente autorevoli ci si sbaglia”.

Veronica Gentili, stupenda col pasco alla francese su Instagram