Victoria Beckham regina delle gonne midi della Primavera 2021

Un look super chic per la Primavera 2021 e perfettamente in linea con le tendenze: Victoria Beckham ci insegna come indossare la gonna a matita!

L’ultimo post Instagram di Posh Spice la dice davvero lunga, sia per la super gonna di Victoria Beckham, perfettamente combaciante con le tendenze Primavera 2021, sia perché ci da un’ispirazione top del top per il look da ufficio assolutamente perfetto!

La stessa Direttrice si rivela particolarmente soddisfatta di questo outfit e non si trattiene dall’esprimere il suo commento orgoglioso.

“Love this #VBPSS21 look so much I had to double up on the selfies 😂 making an effort for today’s zoom calls!”

E’ un look che vede come protagonista una magica gonna a matita leggermente a campana e con abbottonatura sul davanti.

Ma scopriamola più nel dettaglio.

La gonna midi di Victoria Beckham: tendenza Primavera 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Anche se il mondo del lavoro in ufficio è oggi confinato allo smart working, non significa che nelle riunioni su Zoom, Google Meet o chi più ne ha più ne metta, non si possa essere impeccabili.

Uno risultato a metà strada tra il vintage e l’eleganza classica dal sapore leggermente mascolino: l’outfit che indossa Victoria Beckham fa innamorare.

E per questo look ha perso la testa la stessa ex Spice Girl, oggi Direttrice Creativa dell’omonimo brand che opera un gioco di prospettive per mostrare nel dettaglio questa creazione.

Punto di forza dell’insieme è la palette: un dégradé molto delicato che vede come protagonisti il soffice crema della camicia e il cammello della gonna. La cintura in pelle invece è in una tonalità leggermente più scura. E poi, colpo di scena, ai piedi ci sono delle décolletées verdi: il tocco di colore contrastante non manca mai nei look della Beckham.

Che Victoria Beckham abbia un’attitudine propensa all’eleganza e allo chic è ormai risaputo, ma certo è innegabile che non smette di stupire. Esempio assoluto di sobria grinta femminile.