Wanda Nara, outfit esagerato che sfida il freddo di Parigi, la FOTO strepitosa

Wanda Nara sfida il freddo di Parigi con un look esagerato: la foto, in breve tempo, conquista il boom di “likes”

La moglie di Mauro Icardi è tornata sui social più in forma che mai. Dopo il furto subito nella villa di Parigi, Wanda Nara ha ripreso la propria attività di influencer a pieno regime, per la gioia dei suoi 7 milioni e mezzo di followers. L’argentina, che sfoggia un fisico mozzafiato, per nulla segnato dalle cinque gravidanze, non manca mai di condividere scatti strepitosi tramite Instagram, in cui la sua prorompente sensualità la fa da padrone. Nell’ultima foto postata, la showgirl ha mostrato ai fan l’outfit con cui affronta il freddo di Parigi: tripudio di eros e bellezza.

