Alda D’Eusanio, ora parla lo psichiatra: “Ha perso il concetto..”

Alda D’Eusanio e le sue vicende dal GF Vip. Per lo psichiatra è necessario proteggerla da sé stessa per un motivo ben preciso

Alda D’Eusanio in questi giorni è al centro delle polemiche per via dei fatti accaduti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La giornalista doveva rappresentare uno dei grandi nomi di questa lunghissima edizione ma la sua entrata nella casa di Cinecittà non è stata per lei positiva.

Espulsa immediatamente per le sue affermazioni su Laura Pausini e Paolo Carta che hanno querelato lei e il reality, ora deve fare anche i conti con la seconda querela, quella del manager Aragozzini, ex patron di Sanremo per via delle sue affermazioni su Mia Martini.

Insomma la giornalista non ne è uscita affatto bene da questo episodio, anzi. Tutti contro di lei e il suo modo di esporsi, senza contenimento e con dichiarazioni forti. Ora però la parola passa allo psichiatra che spiega secondo lui come stanno le cose.

Alda D’Eusanio, Meluzzi spiega cosa è necessario fare

A parlare è il noto Alessandro Meluzzi che viene interpellato da Riccardo Signoretti sulle pagine del suo settimanale “Nuovo”. È il direttore che lancia l’anticipazione direttamente dal suo profilo Instagram su Alda D’Eusanio a cui è dedicata la copertina del nuovo numero, in edicola da domani, giovedì 11 febbraio.

“Frasi shock al GF vip: Mediaset caccia la giornalista Alda D’Eusanio e, in un comunicato, scrive che lei ‘dovrà prendersi la completa responsabilità delle sue azioni’ – scrive il giornalista a corredo della copertina -. Ma siamo sicuri che possa essere considerata del tutto responsabile?”.

A rispondere a questa domanda ci pensa lo psichiatra Meluzzi che dice come la pensa da professionista. Meluzzi è una voce fuori dal coro. Non giustifica la giornalista e il suo comportamento ma ricorda il difficile momento vissuto dalla donna che nel 2012 ha subito un incidente ed è rimasta per un lungo periodo in coma.

Per Meluzzi la D’Eusanio “andrebbe protetta, anche da sé stessa – spiega io medico – Ha perso il concetto del limite e il buon senso”.