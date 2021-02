Amelia Fiore guarda il panorama in bikini: i followers impazziti – FOTO

Amelia Fiore guarda il panorama in bikini: i followers impazziti. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Amelia Fiore è una delle influencer più amate del mondo di Instagram: l’abbiamo conosciuta tanti anni fa quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. Decise di scendere le scale del programma di Maria De Filippi quando cominciò a nutrire un interesse importante per il tronista di allora Marco Filippin. Il loro percorso nel programma è durato per un po’ di settimane, poi una volta spente le luci dei riflettori è approdata su Instagram dove ha conquistato tutti con la sua bellezza davvero mozzafiato.

Amelia Fiore ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Amelia ha circa 700mila followers che ogni giorno la inondano di affetto, lasciandole tanti commenti di apprezzamento sul suo profilo social. Nonostante siamo a febbraio, l’influencer continua a pubblicare vecchie foto della sua estate: non sembra mai essere arrivato inverno sul suo profilo, solo scatti in costume dove mette in mostra le sue forme incredibili. Amelia, infatti, ha fatto ironia dicendo che le mancano poche foto ancora da postare dell’estate e spera che la stagione arrivi presto per poterne fare altre.

Negli scatti che Amelia pubblica su Instagram è sempre più bella e i tanti likes, commenti e complimenti che riceve costantemente sul suo profilo.