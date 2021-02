Durante la scorsa notte, ad Aprilia un ragazzo di 25 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un albero in via Nettunense.

Tragico incidente la scorsa notte, tra martedì 9 e mercoledì 10 febbraio, ad Aprilia, comune in provincia di Latina. Un ragazzo di 25 anni, di cui non è stata diffusa l’identità, ha perso la vita. Stando a quanto riporta la redazione locale de Il Corriere della Città, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto, una Lancia Y, che si sarebbe successivamente schianta contro un albero in via Nettunense, all’altezza dell’incrocio con via della Meccanica.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. L’equipe medica, dopo aver provato a rianimarlo sul luogo dell’incidente, ha trasportato d’urgenza il 25enne in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvagli la vita.

Intervenuti anche i carabinieri del comune in provincia di Latina che hanno provveduto agli accertamenti per verificare la dinamica dell’impatto e accertare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo della vettura.

Dai primi riscontri, riporta Il Corriere della Città, pare che l’auto possa aver sbandato dopo aver investito un istrice che attraversava la carreggiata, circostanza che ancora non è stata confermata dai militari dell’Arma.