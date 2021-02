Avanti un altro, le novità della prossima edizione (ANTICIPAZIONI)

Curiosi di scoprire più dettagli della prossima edizione di Avanti un altro? Siamo pronti a svelarvi tutte le anticipazioni del programma

Non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità della prossima edizione di Avanti un altro, programma condotto da una delle coppie più amate della televisione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono pronti ad accoglierci e farci trascorrere del tempo all’insegna del divertimento e dell’allegria. La data di inizio della trasmissione sarà il 12 marzo ed insieme a loro ci saranno ospiti speciali ed anche il trio delle meraviglie. Ma le novità non finiscono qui, ecco cosa ci aspetta!

LEGGI ANCHE>>>Avanti un Altro, tutto su Maria Mazza: gli esordi e l’ex fidanzato famosissimo

Avanti un altro: quali sono le novità? (ANTICIPAZIONI)

LEGGI ANCHE>>>Avanti un altro: Paolo Bonolis beccato, le conseguenze del suo gesto

La prima novità sarà la messa in onda in prima serata. Proprio così, il programma quest’anno non sarà più il preserale di canale 5. Inoltre a causa dell’emergenza Covid, l’organizzazione della trasmissione sarà diversa rispetto al solito, viste le dovute precauzioni e misure di sicurezza. Ci saranno poi delle novità riguardo al cast del Salottino capitanato da Miss Claudia che su Instagram sta facendo scintille con le sue foto osé. Tra i nuovi ospiti ci saranno un play boy e un cerco moglie per il pubblico femminile, mentre per i maschietti ci saranno due ragazze provenienti dal Nord e dal Sud. Non ci saranno contatti fisici, abbracci e baci e cesti di cibo per Paolo Bonolis, ma sicuramente non mancherà l’allegria e l’umorismo dei due geni della televisione

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Il conduttore insieme a Luca Laurenti anche quest’anno non deluderanno i telespettatori e i fan del programma.