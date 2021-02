Barbara D’Urso innamorata. Chi è l’uomo che le ha rubato il cuore

Barbara D’Urso. La popolare e chiacchieratissima conduttrice di Canale5 avrebbe un nuovo amore. Chi è l’uomo misterioso che le ha rubato il cuore

La presentatrice tv Barbara D’Urso è sempre in prima linea su Canale5 con i suoi programmi di informazione, rotocalco e varietà in cui racconta risvolti salienti della vita di personaggi famosi e non: storie di cronaca ma anche interviste succulente e gossip.

Oggi, a quanto pare, è lei sotto i riflettori del pettegolezzo. Restia a parlare della sua vita privata, tra gli anni ’70 e ’80 ha avuto dei flirt con personaggi molto famosi come Memo Remigi, Miguel Bosé e Vasco Rossi. Dal produttore cinematografico Mauro Berardi ha avuto due figli: Giammauro (nato nel 1986) ed Emanuele (nato nel 1988). L’ultima storia importante è stata con il ballerino Michele Carfora che ha sposato nel 2002. Il loro matrimonio si è concluso nel 2008.

Il sito Giornalettismo rivela la presenza di un nuovo amore. Di chi si tratta?

Leggi anche >>> Adriana Volpe: l’attacco di un noto presentatore. No, stavolta non è Magalli

Barbara D’Urso. Chi è l’uomo con cui ha iniziato una relazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE –> Gf, Lite clamorosa: dopo la morte del fratello, la frase choc di Alda D’Eusanio

Il sito internet Giornalettismo ha rivelato l’identità del nuovo amore di Barbara D’Urso e sfidano la presentatrice tv: “Siamo pronti ad accogliere la sua smentita” – scrivono sulle loro pagine.

Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore a una delle presentatrici più seguite del piccolo schermo italiano? Si tratta di Francesco Zangrillo, un assicuratore. Il suo cognome evoca quello del primario dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, spesso interpellato per questioni riguardanti la pandemia da Covid19. Tra i due, in realtà, non ci sarebbe nessuna parentela.

La storia tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo sarebbe agli albori, si sono conosciuti circa due mesi fa, a metà dicembre, ma avrebbero trascorso le vacanze di Natale insieme, nella casa della presentatrice a Capalbio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La stessa D’Urso, riguardo la sua vita privata, avrebbe commentato un’uscita di un suo ex amore, Memo Remigi, con il quale ha avuto una storia tra il 1976 e il 1980. “Ha appena subito un lutto quindi gli sono vicino e lo abbraccio virtualmente” – ha dichiarato – “Ma è un signore anziano che, invece di vivere il suo dolore, ha preferito fare un’intervista parlando di me”. La D’Urso racconta che il loro rapporto è nato quando lei aveva solo 19 anni, risale a più di quarant’anni fa. “Non ho avuto una storia con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa. È una cosa che mi ferisce. Ai miei figli ho insegnato il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque e quindi volevo fare precisazione”.