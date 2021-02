Beautiful, anticipazioni americane: chi è il padre del bambino? Steffy ha finalmente i risultati del test.

Si complicano le trame delle puntate americane di Beautiful. Il ritorno del triangolo Steffy-Liam-Hope, che in Italia arriverà solo tra molti mesi, sta tenendo il pubblico americano con il fiato sospeso. Steffy è di nuovo incinta, ma l’identità del padre è controversa. Si tratta di Finn o di Liam, con cui la giovane Forrester ha trascorso una notte di passione qualche tempo fa? Ripercorriamo brevemente gli eventi e sveliamo l’arcano.

Beautiful, anticipazioni americane: è Liam il padre del bambino

Nelle puntate andate in onda in questi mesi, il pubblico americano ha assistito a due inaspettati riavvicinamenti: quello di Hope e Thomas e quello di Liam e Steffy. Mentre Thomas perdeva sempre di più il controllo, arrivando addirittura a parlare con un manichino dalle sembianze di Hope (per poi scoprire di avere una rara malattia al cervello), Liam ha notato il cambiamento di atteggiamento della fidanzata. Hope, preoccupata per la salute mentale di Thomas, si è parzialmente discostata da Liam, lasciando via libera a Steffy. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, i due sono finiti a letto insieme.

Adesso Steffy è incinta e la paternità del bambino è dubbia. Si tratta del figlio di Liam o di Finn, il bel medico che l’ha salvata e che ormai da mesi sta al suo fianco?

Dalle anticipazioni americane sappiamo che a breve Steffy avrà il test ed il risultato confermerà i suoi sospetti: il figlio è di Liam! Ma un piccolo particolare potrebbe cambiare le cose. Si vocifera infatti che qualcuno abbia manomesso il test.

Sarà davvero così? Continuate a seguirci per scoprirlo.