Belen Rodriguez incinta, il suo rapporto con Stefano, “Con lui ora …”

Belen Rodriguez è al quinto mese di gravidanza ma questa volta il papà del bambino non p Stefano de Martino, anche se molti ancora speravano nell’ennesimo ritorno di fiamma. Il principe della modella argentina è Antonino Spinalbese, l’hair stylist che ha fatto innamorare come non mai la showgirl tanto da rimanere incinta poco dopo dall’inizio della loro relazione. Tra loro ci sono dieci anni di differenza, lei trentasei anni e lui ventisei ma a loro non importa. E a qualcun altro?

Belen Rodriguez incinta, che fine ha fatto De Martino?

Secondo le ultime indiscrezioni, tra Belen e De Martino ci sarebbe un po’ di attrito visto che il ballerino sembra portare rancore alla sua ex moglie e madre di suo figlio. “Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino – sono queste le parole rilasciate in un’intervista da parte di Belen – non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore quando volti pagina è tutto passato”.

Inoltre la modella argentina spiega che suo figlio Santiago è molto contento della nuova relazione e per lui Antonino è un principe, addirittura è stato proprio il piccolo a chiederle un fratellino. Un vero scoop per il mondo del web che è rimasto spiazzato dopo questa dichiarazione.