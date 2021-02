La bimba dorme e il cane la controlla sempre. Il VIDEO diventa virale

In rete un nuovo video virale che dimostra come tra cani e neonati ci possa essere un amore incondizionato

Chi ha detto che i cani non sono anche i migliori amici dei bambini? Sul web sta diventando virale l’ennesimo video che mostra come anche i cani si affezionino talmente tanto ai piccoli umani da diventare dei secondi genitori pronti a tutto per accudirli e farli stare bene.

Il video stavolta arriva da Christine Miller, americana con una bimba di appena 2 anni, Elainey. In casa lei ed il marito hanno anche un grosso cagnone nome Berkley che vive con loro da ormai diversi anni.

La donna appena partorito però era allarmata di poter fare avvicinare il cane alla piccola per paura che questo la soffocasse. Ha dovuto ricredersi perché lui nei mesi successivi alla nascita la cercava amorevolmente. Così la coppia compiuti gli 8 mesi, ha deciso di far avvicinare Berkley a Elainey e tra i due è stato amore a prima vista.

Il video che sta commuovendo il web. Berkley controlla Elainey tutte le notti

La conferma di ciò è avvenuta quando i genitori hanno installato dei baby monitor nella camera della piccina per sorvegliarla mentre dormiva. Si sono accorti che di notte non solo loro due la controllano, ma anche il grande cagnone di casa, che guardingo le si avvicina alla culla, la osserva e le rimbocca le coperte se pensa senta freddo.

Il video ha ottenuto migliaia di like e condivisioni sul web e i commenti degli utenti sono tutti davvero affettuosi nei confronti del simpatico amico a quattro zampe a cui manca solo la parola per poter esprimere l’amore per la sua padroncina.

Sempre più studi scientifici dimostrano quanto sia ottimale per i neonati stare a stretto contatto con gli animali domestici per poter imparare a relazionarsi con loro e sviluppare capacità empatiche che solo l’avvicinamento con loro può accrescere.

È stato infatti dimostrato come il sapersi affezionare agli altri, nel termine della proprietà di gioco e affetto, venga enormemente potenziata nei bimbi soprattutto dagli 0 a 5 anni e l0avvicinamento con i cani soprattutto, aiuta in questa proprietà comunicativa.