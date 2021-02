Il cane deve fare la puntura, la sua reazione è esilarante – VIDEO

Osservate il video molto divertente di un cane, un pastore tedesco, in visita dal veterinario. Al momento di dover fare una puntura la sua reazione è esilarante

“Gli manca solo la parola” – questa è un’espressione che sicuramente avete sentito molto spesso allorquando un padrone si è prodigato nel descrivere il proprio amico a quattro zampe. Per certi versi è proprio così. Gli animali, i cani in particolare, provano una gamma di sentimenti paragonabili in tutto e per tutto a quelli umani: felicità, tristezza, frustrazione, allegria, entusiasmo, fiducia, rabbia, paura…

Un video pubblicato su Instagram, diventato virale, è la prova di quanto appena dichiarato. Non importa la stazza o l’età, i cani sono capaci di sorprenderci e di suscitare sempre tanta dolcezza. Nelle immagini è possibile vedere un pastore tedesco, cane associato comunemente a varie discipline cinofile, spesso impiegato come poliziotto o come cane da salvataggio e da protezione. Il suo fiuto straordinario gli consente di essere un valido aiuto per il salvataggio di persone scomparse o nel ritrovamento perfino di droghe, esplosivi e mine antiuomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shepherd Lovers 🐾 (@shepherd_mob)

Suscita ilarità osservare un bellissimo esemplare di pastore tedesco che, in visita dal veterinario, probabilmente per il richiamo di un vaccino, si mostri tanto impaurito alla vista della siringa. Non fa accenno a scappare tuttavia, quasi come un bimbo, si stringe tra le braccia del proprio accompagnatore, nasconde il viso, quasi a dire: “Non la voglio vedere quella brutta cosa”.

Il veterinario scherza un po’ con lui, gli nasconde la siringa e il cane sembra rilassarsi, fino a quando non ricompare di nuovo alla sua vista, ecco quindi che si cela di nuovo, cercando conforto nel padrone.

Video virale del cane dal veterinario: l’insegnamento da trarre

Il video ha ottenuto una valanga di like e condivisioni. Sono molto importanti i messaggi che ne possiamo cogliere. Il primo, ovviamente, è quello che riguarda l’accudimento dei nostri amici a quattro zampe. Scegliere di accogliere nella propria casa un cane significa badare al 100% a tutte le sue necessità, sia fisiche che psicologiche. Così come per gli essere umani, il loro benessere passa da una vita fatta di socialità, affetto, giusta alimentazione, movimento adeguato a razza ed età e cure veterinarie.

Riguardo quest’aspetto, il secondo insegnamento che dobbiamo trarre è quello di non dimenticare mai i controlli periodici e i vaccini per i nostri animali domestici. Dopo i vaccini fatti durante le prime settimane di vita contro il Cimurro, Parvovirus e l’Adenovirus, ricordarsi di fare i richiami annualmente. Aggiungere a questi anche quelli contro Leptospirosi, Leishmaniosi e Rabbia.