Capelli bianchi: rimedi naturali e consigli per farli scomparire!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come far scomparire i capelli bianchi in un batter d’occhio. Tutti i rimedi naturali più efficaci per risolvere un problema che riguarda tantissime persone.

Una delle cose a cui non possiamo scampare è sicuramente la comparsa dei capelli bianchi. Colpisce indistintamente tutti, uomini e donne. Viene causata da una riduzione della melatonina presente nei capelli. Si tratta di una sostanza è prodotta da particolari cellule, chiamati melanociti, che con il tempo diminuiscono non dando più colore ai nostri capelli.

Al giorno d’oggi per fortuna esistono molti rimedi utili per contrastare la comparsa dei capelli bianchi. La buona notizia è che non bisogna per forza fare lunghe sedute dal parrucchiere, spendendo una fortuna, ma si possono coprire con rimedi del tutto naturali. Dopo avervi mostrato come risolvere il problema dei capelli bruciati, ecco come rimediare ai capelli bianchi.

Rimedi naturali per capelli bianchi: hennè o caffè

Uno dei rimedi naturali più in voga è sicuramente l’uso dell’henné, ovvero una polvere naturale che, presente in diverse tonalità, riesce a coprire i capelli bianchi. Questa polvere si acquista facilmente in erboristerie o in farmacia e l’unica difficoltà che potrete riscontrare è scegliere la tonalità quanto più vicina al vostro colore naturale.

Applicare l’henné è molto semplice. Vi basterà miscelare la polvere con acqua bollente fino ad ottenere un composto senza grumi e applicarlo sui capelli ancora umidi, per poi lasciarlo in posa per il tempo indicato sulla confezione. Se volete un risultato più intenso potete aggiungere anche un po’ di succo di limone. L’azione dell’henné durerà per circa 8 settimane.

Un altro rimedio del tutto naturale e molto economico è l’utilizzo del caffè per tingere i vostri capelli. Effettuare questo metodo è davvero molto semplice. Non dovrete far altro che preparare il caffè, per poi far raffreddare il tutto.

Prima di lavare i capelli, versate il vostro caffè sui capelli, lasciando il in posa per almeno 10 minuti. La caffeina, oltre a dare colore ai vostri capelli, riuscirà anche a contrastarne la caduta.

Un rimedio molto efficace è anche il tè nero. In questo caso, vi basterà prendere delle foglie di tè nero e metterle in infusione nell’acqua. Una volta raffreddato il tutto, potete filtrare il contenuto e, poi, applicarlo sui vostri capelli. Il tè, infatti, è ricco di pigmenti che saranno in grado di ridare colore ai vostri capelli.