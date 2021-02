La Casa di Carta 5 (Spoiler) tutto quello che dovete sapere

Non manca moltissimo all’uscita della nuova stagione de “La Casa di Carta”, vediamo tutte le anticipazioni uscite sui social

Si tratta sicuramente di una delle serie Netflix più seguite negli ultimi mesi grazie anche soprattutto alla messa in onda della quarta serie durante il primo lockdown. “La Casa di Carta” si prepara ad uscire con la quinta e ultima stagione che potrebbe rivelare ai telespettatori più accaniti davvero grandi sorprese.

La serie Netflix ha davvero tenuti incollati alla tv milioni di seguaci per seguire le imprese del Professore e dei suoi allievi in tuta rossa e maschera di Dalì, diventati ormai una vera icona.

I nuovi episodi dovrebbero andare in onda forse in estate visto che le riprese che sono quasi al termine, slittate ovviamente a causa della pandemia. Le riprese erano iniziate questa estate in diverse location in Europa, tra misure di sicurezza, incidenti e alcuni intoppi. Molte sono le indiscrezioni uscite in questi mesi sui social riguardo ciò che potrà accadere alla squadra mascherata.

La Casa di Carta 5, le anticipazioni. Manca poco per la messa in onda

Le riprese sono state seguite dai fan che hanno condiviso alcune anteprime molto interessanti che lasciano trapelare diverse indiscrezioni sul sequel. Prima tra tutti il ritorno di Berlino, visto che è stata vista direttamente sul set.

Le immagini incriminate sono infatti state rubate dal set di Copenaghen, il luogo principale dove si svolgeranno i nuovi episodi. Nelle immagini in questione vediamo Berlino e la new entry Patrick Criado. A mostrarle sul social è stata Najwa Nimri, l’interprete della super e spietata investigatrice Alicia Sierra.

Ma ancora Najwa Nimri avrebbe condiviso una nota da parte del team di Netflix che la ringrazia del lavoro svolto sul set, un aspetto che farebbe intuire che sarebbe concluso quindi lo shooting per promuovere la quinta e ultima parte della serie. Attendiamo quindi ora conferme ufficiali da parte della casa madre per le messa in onda.