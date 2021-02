Caso Navalny: la moglie Yulia abbandona la Russia per la Germania

In manette per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate per il rilascio del marito, la signora Navalnaya vola a Francoforte.

Юлия Навальная улетела из России в Германию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Издание уточняет, что она вылетела во Франкфурт-на-Майне.https://t.co/EgMRq7oQVR pic.twitter.com/4hZaTkYJhx — #говоритмосква (@govoritmsk) February 10, 2021

A dare la notizia è интерфакс (Interfax). La nota agenzia di stampa russa ha riferito che Yulia Navalnaya ha abbandonato la Russia per volare in Germania. La donna ha preso un volo dall’aeroporto Domodedovo a Mosca questo mercoledì, 10 febbraio, diretto nella città tedesca di Francoforte sul Meno. La signora è stata precedentemente ammanettata per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate per il rilascio del marito Alexei Navalny. Sopravissuto all’avvelenamento da Novichock, il leader dell’opposizione è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere: la decisione è stata presa lo scorso 2 febbraio da Natalya Repnikova, giudice del Tribunale distrettuale Simonovsky di Mosca.

Yulia Navalnaya arrestata e multata

Dopo essere tornato in Russia dalla Germania, dove era in cura e riabilitazione, il dissidente politico è stato arrestato il 18 gennaio presso l’aeroporto di Sheremetyevo (Mosca). Il nemico del Cremlino è stato accusato di violazione dei termini di una condanna ricevuta alcuni anni fa, le cui condizioni non sono state rispettate a causa della sua convalescenza e guarigione in Germania. Yulia Navalnaya è stata invece catturata il I° febbraio. La donna è stata ammanettata per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata lo scorso 23 gennaio nei pressi di Stromynka Street a Mosca, dove è attualmente detenuto suo marito. Il tribunale Shcherbinsky di Mosca moglie ha multato la signora del crociato anti-corruzione di 20.000 rubli.

Yulia Navalnaya, the wife of imprisoned Russian opposition leader Alexey Navalny, has left the country for Germany, the Interfax news agency reported https://t.co/lbBedOxkAf — Bloomberg (@business) February 10, 2021

Martedì, 9 febbraio, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha dichiarato che i rappresentanti del Fondo Anticorruzione di Navalny (ФБК – FBK, riconosciuta come organizzazione investigativa senza scopo di lucro) sono agenti dell’influenza della NATO, dalla quale ricevono istruzioni per destabilizzare la situazione in Russia.

Fonte интерфакс (Interfax)