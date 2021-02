Coppa Italia, l’Atalanta vola in finale. Débâcle Napoli

Le pagelle ed il tabellino per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta-Napoli, appena terminata.

Termina 3-1 la partita al Gewiss Stadium che sancisce il passaggio in finale di Coppia Italia per i neroazzurri.

Pesante sconfitta per il Napoli che dopo lo 0-0 in casa, nella gara d’andata giocata la scorsa settimana sperava in un risultato migliore.

I padroni di casa passano in vantaggio già al 10′ con Zapata che sorprende Ospina con un gran tiro da fuori area. Non passano neanche 6 minuti sul cronometro che raddoppia l’Atalanta: uno-due tra Zapata e Pessina con quest’ultimo che infila con un palo-gol alle spalle di Ospina.

Accorcia le distanze il Napoli nella ripresa su azione di Bakayoko che prova a calciare ma viene ribattuto in area, ci riprova Lozano che prima trova la risposta di Gollini e poi riesce a gonfiare la rete.

Il sugello alla gara arriva al 78′ ancora con una combinazione fantastica tra Zapata e Pessina il quale arriva davanti a Ospina e con un pallonetto insacca il 3-1.

Atalanta-Napoli: il tabellino della gara

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6.5; Toloi 6.5, Palomino 6 (71′ Caldara 6), Djmsiti 6.5; Gosens 6.5, De Roon 6, Freuler 6.5, Sutalo 5.5; Pessina 8; Muriel 6.5 (56′ Ilicic 6.5), Zapata 7.5. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. All.: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Maksimovic 5, Hysaj 5 (41′ Mario Rui 4.5); Elmas 5 (46′ Politano 5.5), Bakayoko 5.5 (63′ Lobotka 5), Zielinski 5 (63′ Demme 5); Lozano 6.5, Osimhen 5.5 (79′ Petagna sv), Insigne 5.5. A disposizione: Meret, Contini, Zedadka, Demme, Mario Rui, Fabian Ruiz, Politano, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka. All.: Gattuso.

Marcatori: 10′ Zapata (A), 16′, 78′ Pessina (A), 53′ Lozano (N)

Ammoniti: Palomino (A), Hysaj (A), Zielinski (N), Di Lorenzo (N)

Arbitro: La Penna di Roma

L’Atalanta vola in finale dove affronterà la Juventus a cui ieri è bastato uno 0-0 per qualificarsi contro l’Inter, grazie al 2-1 nella gara di andata. Rimaniamo in attesa del 19 maggio per scoprire chi alzerà il trofeo.