Cristian De Sica nudo in strada attira l’attenzione del web. Nulla addosso in ricordo di uno dei suoi film cult al cinema

Figlio d’arte e grande nome del nostro cinema e spettacolo. Cristian De Sica è un grande mattatore, un attore, uno showman come pochi che se ne trovano oggi.

Indelebili per tutti restano le sue gag ed i suoi film i cinepanettoni, in coppia con Massimo Boldi. Insieme hanno fatto ridere e sognare l’Italia intera per tantissime generazioni. Poi la separazione artistica e la reunion dopo ben 13 anni arrivata nel Natale del 2019 con l’uscita di “Amici Come Prima”.

“Natale a Miami” era stato il loro ultimo film insieme, poi la lunga pausa. E De Sica raccontò la bellezza di essersi ritrovati: “Fin dal primo giorno di riprese di Amici come Prima sia io che Massimo abbiamo avuto la sensazione di non esserci mai mollati davvero. C’era una sceneggiatura, ma tra me e lui sul set nasceva sempre una sorta di improvvisazione, lui è un cavallo di razza che va lasciato a briglie sciolte”.

Cristian De Sica nudo in strada e sul web

E ricordando il passato e alcuni momenti esilaranti del suo lavoro, Cristian De Sica su Instagram regala ai suoi follower una scena magnifica. Nudo in strada, coperto solo dal cane sopra le sue parti intime. La sua espressione facciale è ineccepibile, tra il comico e la vergona di trovarsi in quelle condizioni.

“Via Panisperna, girando vestito così ‘Natale in crociera’“, scrive a corredo della sua foto che subito ha catturato l’attenzione dei suoi fan che scoppiano a ridere e lanciano battute.

Non è di certo l’unica scena di nudo che l’attore si è trovato a fare nel corso della sua carriera ma questa è stata veramente esilarante.

Risale al 2007 per il cinepanettone di Neri Parenti che ha scelto come una delle location della pellicola la Capitale, scena nella quale si trova De Sica, oltre che Santo Domingo, il Monte Argentario e l’interno della nave da crociera Costa Serena. Un successo inaudito come tutti gli altri lavori di De Sica che in 800 sale ha incassato oltre 23 milioni di euro.