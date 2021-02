Cristina Buccino da infarto in biancheria nera, l’addome è scolpito-FOTO

La Buccino condivide una foto e appare sensuale in un completo intimo nero, l’addome è scolpito sembra di marmo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Bellissima Cristina Buccino su Instagram in uno scatto allo specchio che la ritrae con un completo intimo nero, alza la gamba e che stacco di coscia! Nella didascalia confessa di avere voglia di estate e chiede ai suoi follower se secondo loro è troppo presto. Nei commenti scrivono:”Mi stordisci come la musica in 8D che bussa, love”. Alcune donne invece la invidiano e scrivono:”No teso non è presto..però se fai così mi fai venire voglia di morire, di non pensare all’estate ma alla lipo!”.

Cristina Buccino bella ma anche sveglia, diventa imprenditrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La bella modella e showgirl Cristina Buccino ha avviato una linea di cosmetici insieme alle sorelle Maria Teresa e Donatella. Il nome del marchio è composto infatti dalle iniziali di ogni sorella, MCD beauty life. I prodotti sono molti e variano in base alla loro funzione, ci sono maschere, creme, scrub e olio ma anche tanto altro. La Buccino ci tiene moltissimo a questa linea. Alcuni prodotti sono davvero belli ed originali, come la maschera contorno occhi in pizzo nero con polvere di diamante. Il suo messaggio è prendersi cura di se ma con stile forse.

Infatti di solito quando una donna si applica una maschera contorno occhi, tutto sembra tranne che sensuale. Invece questa maschera ideata dalla showgirl fa apparire sexy anche in un momento di cura della pelle, sembra quasi un peccato poi doverla buttare via la maschera. I prodotti sono acquistabili online ma anche negli shop che hanno aperto in varie zone, uno è all’interno della Stazione Centrale di Milano, la sede operativa a quanto pare è però a Londra. Se nella vita lavorativa la Buccino ha le sue soddisfazioni, in quella sentimentale sembra non trovare serenità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La bella showgirl infatti non appare mai in compagnia si qualcuno, mai fotografata e non ha mai parlato di un flirt. Le erano state attribuite alcune frequentazioni ma lei ha sempre negato. Strano che una donna come lei non abbia ancora un fidanzato, forse cerca la persona giusta per lei e non la trova. Staremo a vedere.