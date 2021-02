Daydreamer anticipazioni 10 febbraio: Sanem distrutta. Ayhan ha deciso di lasciare il quartiere e questa decisione creerà non poco rammarico

Ayhan è molto scossa dalla rottura del fidanzamento tra Leyla e Osman. Il fratello, con il cuore spezzato, ha deciso di accettare un lavoro come attore lontano da Instabul, per non essere costretto ad incontrare la sua ex tutti i giorni nel quartiere. Ayhan ha già perso i genitori quando erano molto piccoli e ora è distrutta all’idea di perdere pure suo fratello, confessa a Cey Cey di non credere più nell’amore e valuta l’idea di raggiungere suo fratello fuori città.

Daydreamer anticipazioni 10 febbraio: Ayhan decide di lasciare la città

Ayhan vuole vendere tutto per raggiungere Osman, per poter meditare sui sentimenti per il suo ex fidanzato e sulla propria vita, lontana da quariete. Prima di partire Ayhan chiede a Sanem di incontrarsi per spiegarle le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare tutto all’improvviso. Sanem è molto scossa dalla notizia perché le due ragazze sono cresciute insieme e ora dovrà organizzare il matrimonio senza di lei. Le due ragazze si abbracciano e si promettono di restare unite nonostante la distanza.

Cey Cey sa di essere responsabile della decisione presa da Ayhan e cerca di chiedere scusa a Sanem, ma lei è irremovibile perché la delusione è troppo grande.