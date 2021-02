Diletta Leotta sola e senza il suo Can si spoglia ed è incantevole – FOTO

Diletta Leotta sempre più esplosiva sui social network: la conduttrice è una bomba sexy.

Diletta Leotta non smette di incantare sui social network: la bella conduttrice continua a far impazzire i suoi 7,4 milioni di followers con la sua avvenenza e la sua esplosività. La siciliana ama pubblicare scatti da arresto cardiocircolatorio in cui mette in mostra il suo corpo e le sue curve paradisiache. La Leotta è continuamente al centro di voci di gossip per la sua nuova relazione con Can Yaman. Dopo essere stati paparazzati in atteggiamenti amorosi, la giornalista ha iniziato anche a condividere scatti ufficiali sul suo profilo.

Diletta, anche oggi, ha deliziato i suoi fan postando una foto meravigliosa. Questa volta, nello scatto, Can non c’è. La 29enne non indossa grosse ‘coperture’, ma solo una canotta strabiliante con forme esagerate in vista.

Diletta Leotta esplosiva senza Can: forme da urlo

Diletta, anche oggi, è riuscita a far impazzire i suoi ‘seguaci’ su Instagram condividendo una foto mostruosa. La conduttrice indossa una canotta estremamente sexy che fa fatica a contenere il suo seno esplosivo. La bellezza del suo viso non è quantificabile e le sue labbra sono decisamente irresistibili.

Il post ha raccolto 20mila cuoricini in meno di dieci minuti. “Andare avanti sempre a testa alta, ma guardarsi indietro per imparare dal passato”, ha scritto nella didascalia. Gli utenti stanno ovviamente inondando il post di complimenti e di elogi. “Questo è lo spazio”, “La più bella donna”, “Meravigliosa”, “Bellissima”, si legge.

La Leotta, qualche giorno fa, mandò in tilt Instagram postando una foto in cui indossava soltanto l’accappatoio. La scollatura provocante mise in risalto il suo davanzale da capogiro.