Draghi sui vaccini: prima insegnanti e personale scolastico

Mario Draghi si pronuncia sul piano vaccini anti-coronavirus: bisogna dare precedenza agli insegnanti e al personale scolastico.

L’ex presidente della BCE, Mario Draghi, sta iniziando ad organizzare nei dettagli il piano per la distribuzione dei vaccini, varando alcune proposte per velocizzare il processo di smistamento e garantire la priorità a coloro che ne hanno una maggiore necessità. Secondo quanto espresso dalle intenzioni dell’economista, in procinto di stabilirsi a Palazzo Chigi per volere del capo dello Stato Sergio Mattarella, pare che stia lavorando attivamente per trovare la giusta strategia da mettere in atto.

Mario Draghi le nuove proposte sulla campagna vaccinale

Il premier Draghi, dopo un’impegnativa consultazione, ha affermato di voler privilegiare quanto prima alcune delle categorie a maggior rischio. Fra queste si collocherebbero alla sua attenzione principalmente quelle degli insegnanti e del personale scolastico. Un provvedimento dunque che possa far ripartire in piena sicurezza ed in minor tempo possibile le attività didattiche in tutto il Paese.

Oltre alla priorità legata alle vaccinazioni si aggiungerebbero inoltre anche quelle di prestare una maggiore attenzione ai contagi all’interno di tali strutture, intensificando il numero dei tamponi rapidi tra gli alunni per prevenire la formazione di irreversibili focolai.

Infine Mario Draghi ha tentato di rassicurare gli italiani. Informandoli di come l’UE stia provvedendo a risolvere il problema legato alla quantità delle dosi vaccinali. Un’iniziativa che permetterà in definitiva e come sperato l’immunizzazione della penisola. Per garantire tutto questo ha proposto di utilizzare con più enfasi le piattaforme digitali nazionali ed i loro rispettivi call center.