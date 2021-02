Eleonora Daniele via dalla Rai? L’indiscrezione che lascia a bocca aperta

Sembra che i giochi siano quasi decisi per la conduttrice Rai Eleonora Daniele, sarà lei nella prossima stagione alla guida di Domenica In

Se nominiamo Eleonora Daniele pensiamo subito alla sua conduzione a Uno mattina, Telethon, Linea Verde, Estate in diretta, Miss Italia e da ultimo Storie Italiane che guida ormai da diversi anni. Ma indiscrezioni molto forti la vogliono alla guida di un noto programma Rai che sembra ormai certo abbia virato per un cambio di guardia storico.

Parliamo di Domenica In condotto da (zia) Mara Venier, sembra però che sia stata lei stessa a lanciare indirettamente i toto nomi delle papabili donne che sostituiranno il suo posto il prossimo anno: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e appunto Eleonora Daniele.

Quest’ultima però pare essere finora la favorita, soprattutto dopo che ha spiegato il suo forte desiderio di dedicarsi ad altro e imbarcarsi in una nuova avventura televisiva. Non abbiamo ancora la certezza assoluta di chi prenderà le redini di Domenica In ma presto arriverà anche la conferma ufficiale dalla Rai che placherà ogni sospetto e supposizione.

Eleonora Daniele pubblica la foto del premio “Freetime Award” su Instagram

Due giorni fa la conduttrice nella sua pagina Instagram ha condiviso però anche uno scatto che la ritrae sorridente mentre tiene in mano un riconoscimento davvero importante per lei e tutta la squadra di “Storie italiane”. Eleonora Daniele è stata premiata alla cerimonia dei Freetime Award 2021, un riconoscimento ufficiale che viene assegnato a chi si è distinto per più meriti durante la pandemia.

Le è stato riconosciuto di non aver mai smesso di stare al timone della trasmissione di Rai Uno neppure nelle settimane più difficili del primo lockdown di marzo e aprile 2020, andando in onda tutti i giorni dalle 10 alle 13:30, e facendo così compagnia a milioni di telespettatori bloccati in casa.

Il suo forte impegno di tenere gli italiani aggiornati sugli sviluppi della pandemia le sono valsi questo importante riconoscimento frutto di professionalità e sacrificio. Questa menzione d’onore le sta facendo però anche ottenere maggiore credito appunto per la conduzione di Domenica In.