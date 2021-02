Eleonora Incardona, bombe esplosive al mare, il bikini non fa sconti – FOTO

Eleonora Incardona regala agli utenti uno scatto direttamente dal mare: le curve esplosive fanno sognare i followers, che sono pazzi di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

L’ex cognata di Diletta Leotta continua a raccogliere consensi sui social, tramite gli scatti mozzafiato che compaiono quotidianamente nel suo account. La bellezza mediterranea di Eleonora Incardona, del resto, non potrebbe passare inosservata: da siciliana DOC, la chioma scura e le curve prorompenti non mancano di certo. La modella, che su Instagram vanta di un seguito pari a 476mila followers, ha di recente condiviso una foto in bikini. Con il mare sullo sfondo ed il suo fisico statuario in primo piano, i fan non potevano non apprezzare.

LEGGI ANCHE —> Eleonora Incardona, la colazione è super bollente. Impossibile “non notarle” – FOTO

Eleonora Incardona, bombe esplosive al mare, la FOTO lascia tutti di stucco