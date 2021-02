Elisa Visari batte tutte su Instagram: non ce n’è per nessuna! – FOTO

La sublime influencer e modella italiana Elisa Visari pubblica un nuovo post su Instagram: impossibile resisterle!

Elisa è seduta dentro una lavatrice gigante e indossa un outfit total jeans.

I capelli sono sciolti e ondulati, il make-up è super naturale e l’espressione del volto è piuttosto decisa e intensa: come si fa a non innamorarsene?

Il web è esploso: più di 30.000 mi piace e 70 commenti, in soltanto un’ora.

Tra i messaggi che le hanno scritto gli utenti, si legge: “Bellissima“, “Atomica, spaziale, una bomba“, “Sei di una bellezza fuori dal comune, magnetica“.

La carriera di Elisa Visari: ecco come tutto ebbe inizio…

Durante una delle sue interviste, Elisa ha raccontato al pubblico che la segue come iniziò la sua carriera del mondo dello spettacolo: “A 14 anni sono entrata a far parte di un’agenzia di moda e ho iniziato a lavorare come modella a Roma. Un anno dopo ho iniziato a lavorare a Milano con la Women. L’interesse per la recitazione è arrivato quando ho dovuto studiare per la prima volta un copione per un provino di una pubblicità, così ho deciso di iscrivermi ad una scuola di recitazione a Roma. Dopo poco ho fatto i primi provini e Gabriele Muccino mi ha scelto per interpretare Luna in ‘A casa tutti bene‘ “.

E ancora: “Il mondo della moda è molto affascinante ed è il sogno di molte persone. La moda da la possibilità a ognuno di noi di esprimersi e di mostrare la propria personalità“.