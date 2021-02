L’Eredità, il nuovo campione fa fiasco. E in studio c’è chi lo deride

Niente Eredità per il nuovo campione del gioco di Rai 1, che non solo non riesce a guadagnare il montepremi, ma ancora peggio, viene deriso per il suo fiasco

Oltre al danno, la beffa. Ieri è finita piuttosto male per il nuovo campione dell’Eredità, Matteo, alle prese col gioco finale. Il campione del gioco di Rai 1 cade proprio sul più bello, al momento di vincere il montepremi della “Ghigliottina“. L’ultimo quesito del quiz serale condotto da Flavio Insinna lo ha messo k.o., facendogli perdere una bella cifra, oltre 28mila euro. Ma cos’è successo?

Il gioco finale dello show si basa sull’indovinare una parola misteriosa, che si colleghi ai cinque indizi forniti dal conduttore. Ieri sera i suggerimenti erano: passare, pesante, aria, regole e Savoia. Matteo sembra sicuro mentre consegna ad Insinna il foglio con la parola scelta: per lui la risposta è “mano“. L’euforia dura pochi attimi, perché il conduttore romano comincia a svelare l’arcano.

La risposta corretta infatti è un’altra, “cavalleria“. Flavio Insinna infatti spiega: “Una cosa può passare in cavalleria, cioé una promessa può non essere mantenuta; nell’esercito c’è la cavalleria pesante e la cavalleria dell’aria; esistono le regole della cavalleria e uno dei reggimenti italiani più antichi e prestigiosi era la cavalleria dei Savoia”. E il nuovo campione non può far altro che mangiarsi le mani.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni mostra ai fan la parte migliore della giornata: è dolcissima

Flop del campione all’Eredità e le prof ridono di gusto

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Davide devastato dopo la scelta: Maria De Filippi ferma tutto

Un momento triste per il ragazzo, che vede sfumare la possibilità di vincere oltre 28mila euro, reso ancora più spiacevole dalle risate in studio. Sono le professoresse Sarah e Ginevra, ossia le aiutanti del conduttore, a ridere di gusto. Una mancanza di tatto che non è sfuggita a Flavio Insinna, che ha lanciato una frecciatina alle due.

Proprio appena prima di lasciare la linea al Tg1, il conduttore ha dedicato loro un gioco di parole, riprendendo la parola-chiave della Ghigliottina. “Noi cavalieri salutiamo Ginevra e Sarah – ha detto Insinna – che sono là che se la ridono. Purtroppo stasera non abbiamo potuto festeggiare, ma ci riproveremo domani con il nostro cavaliere”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un invito al campione Matteo a non farsi intimidire dalle professoresse e soprattutto a non farsi sfuggire l’occasione di vincere nella prossima puntata la tanto agognata Eredità.