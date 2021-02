Federica Panicucci a Striscia la notizia, anche la conduttrice nel mirino

Anche Federica Panicucci nel mirino di Striscia la notizia? La conduttrice è sbarcata nella rubrica di Fatti e Rifatti, perché? Scopriamolo

Striscia la notizia è uno storico programma di satira che va in onda ormai da anni e da tanto tempo presenta una rubrica dal titolo Fatti e Rifatti. Ogni sera vengono mostrati personaggi dello spettacolo che si sono sottoposti a qualche intervento, piccolo o grande non importa. Tra questi, la scorsa puntata è stata presentata Federica Panicucci, la nota conduttrice di Canale 5. Anche lei è nella cerchia di quei vip? Scopriamo le sue presunte trasformazioni.

Striscia la notizia: Federica Panicucci ritoccata?

A quanto pare anche Federica Panicucci fa parte della cerchia dei vip ritoccati che Striscia la notizia ha beccato ed ha dichiarato in diretta durante la consueta rubrica di Fatti e rifatti. Il programma satirico ha parlato di qualche cambiamento in viso della conduttrice: “Sembra infatti che il naso sia stato finemente lavorato”. Così Striscia mostra delle foto del prima e del dopo, mettendo a confronto le immagini. Sembra proprio che il naso sia stato rifatto. “E a guardarla bene sembra anche si sia tirata un po’ il viso. La domanda ora è: a furia di ringiovanire, come sarà la bella Federica tra qualche anno?”, conclude la voce fuori campo mostrando la foto della Panicucci tra qualche anno. Come sarà? Giovanissima, una bambina.

Chi sarà questa sera il prossimo personaggio beccato dagli autori di Striscia? Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo. Intanto la Panicucci su Instagram fa impazzire i fan con foto meravigliose.