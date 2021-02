Non siamo davanti alla classica felpa nera: Chiara Ferragni lancia un modello degno delle nuove tendenze Primavera 2021. Ed è subito sulle nostre wishlists…

Amanti dello street style, stiamo per mostrare una felpa che vi farà impazzire. Traete la massima ispirazione dal look di Chiara Ferragni, che questa volta ha stupito tutti con una variante super trendy dell’utilizzatissima felpa nera.

Parola d’ordine: confort. Ma un confort che non rinuncia a seguire le tendenze moda Primavera 2021. E la fashion influencer è sempre ben attenta a seguire l’inclinazione della stagione: per il suo brand personale, ha ideato questo modello di felpa emblema dell’abbigliamento sportivo.

La linea sporty vede felpe, t-shirt, pantaloncini, leggings talmente chic che indossarli in ambito domestico o per allenarsi è un vero dispiacere. Comodi si, ma decisamente glamour: e meritano di essere sfoggiati!

Quale miglior modella per il marchio Chiara Ferragni se non la stessa Chiara Ferragni? L’imprenditrice digitale ci mostra sul suo profilo Instagram questa chicca della nuova collezione.

La felpa super sporty chic del brand di Chiara Ferragni: tendenza Primavera 2021

Leggings, stivaletti bassi e la felpa Ferragni che già è diventata la nostra preferita: un look total black che più facile da imitare non si può! La moglie di Fedez ce lo lascia ammirare con uno scatto allo specchio per intero e con un primo piano che inquadra la decorazione protagonista della felpa, una maxi fascia orizzontale nei torni del rosa e del grigio impreziosita con l’iconico occhio azzurro stilizzato che fa da logo al brand ripetuto ad intervalli con piccole stelline nere.

Ad arricchire l’outfit, orecchini e girocollo dorati e un make-up che già porta la primavera in casa, sulle tonalità del rosa candy e del fucsia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Felpa cropped in cotone nero, girocollo, maniche lunghe e la fantasia minimale ma d’effetto. E’ perfetta per completare un outfit sportivo, come ci suggerisce Chiara Ferragni. Ma, per abbinamenti più inusuali, provate ad indossarla su abiti lunghi in lana e combat boots. Per non parlare del match con un Teddy coat!