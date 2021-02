La bellissima dedica di Flora Canto che, citando “gli anni più belli” della sua vita, regala un’emozione senza precedenti.

L’attrice e conduttrice televisiva di origini romane, Flora Canto, ha deciso di condividere con i suoi più assidui fan l’emozione di un giorno molto speciale. In occasione del quarto compleanno della figlia, Martina, nata dall’amore con il celebre attore romano, Enrico Brignano, la showgirl anche lei romana di nascita ha mostrato alcuni ricordi in compagnia della bimba nel corso degli anni. Attimi suggestivi che ha accompagnato con le sue emozionanti parole.

Flora Canto: “A te che sei…”, la commovente dedica a Martina

Gli scatti d’incredibile bellezza, raffiguranti serene nottate estive e giornate spensierate in un parco giochi, sono apparsi sul profilo Instagram di Flora soltanto poche ore fa. Ed inutile sottolineare come in così poco tempo siano stati già notevolmente apprezzati. Gli ammiratori della conduttrice trentasettenne non hanno perso tempo a rivolgere anche i loro più sentiti auguri alla piccola Martina.

Ecco la dedica della mamma: “A te che sei la mia luce , il mio faro e senza saperlo sai sempre indicarmi la giusta direzione..“, sono le prime parole di ammirazione di Flora. Per poi proseguire sempre più dolcemente in tal modo: “A te che con uno sguardo riesci a farmi sorridere anche se sono nervosa, a te che mi freghi le cipster e continui a dirmi che l’ovetto Kinder fa ‘più bene’ delle lenticchie”, alcuni divertenti dettagli della sua routine di mamma che non può di certo lasciare indifferenti i suoi lettori.

In conclusione Flora ribadisce un concetto basilare continuando così le ultime righe della dedica: ” a te che mi hai regalato i 4 anni più belli della mia vita.. Buon Compleanno amore mio grande, continua sempre a stringermi forte con quelle braccette perché è la cosa più bella del mondo❤️” .