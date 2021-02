Georgina Rodriguez: le forme in vista sulla neve, il rosso le dona – FOTO

La modella Georgina Rodriguez sfoggia il suo nuovo outfit tinto di rosso sulla neve, forme e carisma preannunciano uno spettacolo assicurato.

La modella di origini spagnole, Georgina Rodriguez, è conosciuta in tutto il globo per il suo carisma senza limiti. Popolare anche per essere la fidanzata dell’amatissimo calciatore portoghese, Cristiano Ronaldo, e mamma della piccola e dolce Alana Martina dos Santos Aveiro. La ventisettenne Georgina gode in egual misura dell’ammirazione del suoi fan sui suoi due profili social, tanto da essere categorizzata con i suoi oltre 15 milioni di follower come una delle influencer più celebri in questo periodo storico.

Georgina Rodriguez: “regina delle nevi” in rosso tra le vette

“Snow queen ❤️❄️“, regina delle nevi dunque, ecco l’appellativo con cui sarà chiamata da una delle sue ammiratrici. L’ex ballerina appare nello scatto, pubblicato nella sera scorsa, tra le vette innevate ed indossando un confortevole outfit in rosso e tipicamente alpino. La giacca a righe bianche sembra essere stata disegnata appositamente per la sua meravigliosa fisicità, vista la sua maniera di accompagnare con gioia le sue inesistenti spigolosità.

Sorridente, con il sole sul viso ed uno sguardo che sembra appositamente “andare oltre“, Georgina decide di non aggiungere nient’altro alla didascalia dell’istantanea, se non un cuoricino della stessa tinta che ha scelto per l’occasione e degli scii sui quali ha trascorso queste ultime giornate. Il panorama alle sue spalle, inoltre come sottolineato da alcuni, risulta essere mozzafiato.