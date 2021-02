La Palmas condivide una carrellata di foto al mare in bikini, dove appare in ogni posizione ed è super sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Bellissima Giorgia Palmas in bikini al mare in una serie di foto su Instagram che lasciano davvero senza fiato. Nella didascalia scrive:”Carellata di foto al mare..tra queste c’è secondo voi qualche immagine scattata in Sardegna? Se volete potete provare a indovinare le località”.

Lancia così una sfida ai suoi follower per vedere se sono attenti e conoscono i vari posti. Alcuni hanno indovinato, tra cui Elisabetta Canalis che dice che la foto numero 3 è la Sardegna ed è giusto ovviamente. D’altronde è la sua terra la conosce bene.

LEGGI ANCHE>>>Valerina Marini nuova avventura in arrivo: sbarcherà di nuovo a Honduras

Giorgia Palmas mamma bis felice e appagata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Dayane Mello: il messaggio commovente del fratello

La bella Palmas appare raggiante per le vie di Milano con la carrozzina che contiene la sua secondogenita avuta dal nuotatore Filippo Magnini. Anche Lui con loro e anche lui condivide una foto mentre spinge la carrozzina e scrive:”Ho portato la principessa al castello”, infatti i due si trovavano a Castello Sforzesco. I due formano una bellissima coppia e con le bambine una famiglia incantevole. La prima figlia la Palmas l’ha avuta con l’ex compagno anni fa. Il 2 febbraio è stato il compleanno di Magnini che ha fatto 39 anni, un anno importante è stato per lui.

Infatti è diventato papà per la prima volta e ha deciso di ributtarsi in piscina per gareggiare a Tokyo. Una scelta del tutto inaspettata dato che 3 anni fa aveva dato l’addio al nuovo perché credeva di aver spremuto al massimo il suo fisico e che non aveva più nulla da dare. Questa scelta è stata mossa da un fuoco dentro di lui che si è risvegliato grazie all’amore e alla serenità che la sua famiglia gli ha dato, la grinta di essere papà lo ha risvegliato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Non è mai facile tornare dopo aver abbandonato anni prima, il fisico cede e non essendosi allenati è più difficile. Ma a Magnini non interessa quanto è difficile o quanto gli costerà, ha la grinta e la determinazione giusta e non molla. Rincontrerà la sua ex storica a Tokyo, Federica Pellegrini anche lei gareggia e per l’ultima volta tutti puntano a vincere chissà come andrà.