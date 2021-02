Giulia De Lellis look sportivo: una bomba, bellezza allucinante FOTO

Giulia De Lellis look sportivo: una bomba, bellezza allucinante. L’influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi followers sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. La vediamo in televisione da oramai cinque anni, da quando nel 2016 ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Andrea Damante che era lì a cercare l’amore già da qualche settimana. Quando Andrea la vide non ci fu più gara: la scelse a maggio e la portò a casa, dando vita così insieme a lei ad una delle favole moderne più amate degli ultimi anni.

Giulia De Lellis, bellezza mozzafiato sul suo profilo di Instagram

Giulia e Andrea sono stati insieme poco ma sono tornati insieme tantissime volte da quando quella volta Giulia ha scoperto che Andrea l’aveva tradita. L’ultimo ritorno di fiamma è avvenuto lo scorso anno in piena quarantena e si sono lasciati nuovamente alla fine dell’estate, dopo una vacanza a Forte dei Marmi dove Giulia ha conosciuto Carlo Berretta, ex amico di Andrea. I due si sono innamorati e stanno insieme da allora. Tra le braccia di Carlo, Giulia ha ritrovato la felicità così come Andrea tra le braccia di Elisa Visari.

Giulia a livello professionale sta prendendo tantissime soddisfazioni e su Instagram ha raggiunto ben 5 milioni di followers: un traguardo inaspettato e tanto desiderato.