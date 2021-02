Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 febbraio: il gesto folle di Salvatore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 febbraio: le nozze di Gabriella si avvicinano, Salvatore è pronto a provare il tutto per tutto.

Il 14 febbraio è alle porte e Gabriella sente la pressione delle imminenti nozze. Dopo quel bacio scambiato con Salvatore in Caffetteria, la stilista non è più la stessa. Adesso si chiede se è davvero convinta di voler sposare Cosimo. Nel frattempo Vittorio e Beatrice stanno sviluppando una “preoccupante” sintonia. Pietro se n’è accorto e resta in attesa. Il ragazzo non sa bene come prendere la situazione, ma sa che la madre è più felice da quando abitano con lo zio. Nel frattempo Pietro chiede aiuto a Vittorio per conquistare Stefania. Riuscirà Pietro a far breccia nel cuore della commessa?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 febbraio: Vittorio fa un regalo a Beatrice

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Pietro chiederà a Stefania di uscire con lui per San Valentino. La ragazza non sarà troppo convinta, ma infine accetterà per far ingelosire Federico.

Nel frattempo il matrimonio di Gabriella si avvicina. Ludovica sarà scelta come testimone di nozze di Cosimo, il che farà insospettire Adelaide riguardo all’ascendente che Federico continua ad avere su suo cognato Umberto. Al matrimonio sarà invitata anche Beatrice. La donna non si sentirà all’altezza dell’occasione mondana, ma un regalo di Vittorio la farà ricredere e, soprattutto, le scalderà il cuore.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Salvatore non riuscirà ad arrendersi all’idea di perdere Gabriella. Il giovane Amato è pronto a compiere un gesto folle per la sua ex fidanzata.