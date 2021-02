Laura Torrisi, la scollatura è generosa: una doppia visione – FOTO

Laura Torrisi, scatto ipnotico per la bellissima attrice: la scollatura generosa in primo piano rende tutto più sexy.

Selfie casalingo per Laura Torrisi, la bellissima attrice infatti poggia la testa verso lo specchio e si immortala con gli occhi chiusi, tanto che simpaticamente qualcuno le scrive Ma come si fa, ti addormenti dappertutto. Un commento che peraltro ha suscitato ilarità in Laura tanto da commentare con emoji sorridenti. La maglietta basic bianca che indossa, presenta un’ampia scollatura che mette in risalto le bellezze. Il lato A in primo piano che stuzzica gli ammiratori dell’attrice. Inoltre, lo specchio riflette la bellissima immagine e quindi anche la scollatura, creando un effetto doppio dal gusto sensuale. Sei già tanta roba da sola …specchiata doppia …addiooooo…

Laura Torrisi, scatto selvaggio: graffiante!

Siamo abituati a vedere la Torrisi, sia sui social che durante le sue apparizioni televisive con una folta chioma liscia. Qualche tempo fa ha scattato una foto con un look completamente diverso: super riccia! Una fantastica criniera a cui ha abbinato una maglia con stampa animalier. Questo tocco aggressivo è stato molto apprezzato sia dai follower che da colleghe del mondo della televisione. Ad esempio, Elisabetta Gregoraci le commenta Adoro 💋. Un’altra ammiratrice le ha scritto teneramente: Ma la bellezza??? 🔥🔥🔥 baci dalla tua amata Sicilia ❤️. Laura Torrisi, nonostante abbia oltre il milione di follower non perde occasione di rispondere ai commenti che riceve, una forma di rispetto verso chi la ama.

Un modo per stare vicino a chi segue l‘attrice catanese sin dagli esordi.