Le Donatella, look da femme fatale. Che scollatura! – VIDEO

Le Donatella anche oggi deliziano i follower con uno dei tanti stacchetti musicali e TikTok che vanno di moda sui social. Stavolta le bellissime gemelle hanno riprodotto la challenge denominata I’m So Pretty And He Like That: sulle note infatti del brano So Pretty di Reyanna Maria. La challenge – già proposta da altri personaggi quali ad esempio la velina Shaila Gatta – consiste nel mostrarsi più volte in versione acqua e sapone, coprire l’obiettivo con la mano per poi apparire bellissime, perfette, trucco e parrucco impeccabili. Le sorelle non nascondono i loro segreti, anzi taggano la make-up artist e l’hair stylist che hanno consentito questa “trasformazione”. Da bellissime ragazze nature con pelle perfetta a femme fatale con outfit audaci e scollature che mettono in risalto le bellezze delle sorelle.

Le Donatella, la mattinata super produttiva delle gemelle

Le Donatella avevano già anticipato tra le storie di Instagram quello che avrebbero fatto nel corso della mattina, super produttiva. La casa delle gemelle diventa un backstage a tutti gli effetti, make-up artist ed hair stylist pronte per potenziare la bellezza di Giulia e Silvia. Viene comunque subito detto che le presenti sono tutte tamponate per evitare che possa crearsi un focolaio. Quindi dopo aver informato il social che tutto veniva fatto secondo quanto previsto per legge, si procede alle fasi di “restauro”.

Proprio a mezz’ora fa risalgono le ultime foto – postate sempre tra le IG Stories – sul risultato di tanto lavoro. Impeccabili, meravigliose.